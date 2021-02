Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich der B 290/B 29 fuhr ein Pkw-Lenker am Montag, gegen 17.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 42-jährigen VW-Lenkers auf, der an der Einmündung zur B 29 abbremsen musste. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfallflucht im Parkhaus

In Parkhaus Spritzenhausplatz in der Bahnhofstraße streifte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Sonntag 18.30 Uhr und Montag, 15.30 Uhr beim Ein-/Ausparken einen geparkten Pkw Daimler-Benz, der auf Ebene B Platz 49 abgestellt war und sich anschließend unerlaubt entfernte.

Neuler: Glätteunfall

In einer Rechtskurve der K 3241 in Fahrtrichtung Burghardsmühle geriet am Montag ein 56-jähriger Citroen-Lenker gegen 8.20 Uhr auf eisglatter Fahrbahn leicht ins Schleudern und prallte dabei in den Pkw einer entgegenkommenden 51-jährigen Opel-Lenkerin. 11.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz In der Breite beschädigte ein 79-jähriger Daimler-Lenker am Montag gegen 10.30 Uhr beim Einparken den daneben geparkten Pkw einer 64-jährigen Audi-Lenkerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Da der Unfall von der Geschädigten beobachtet wurde, konnte der Unfallflüchtige ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Mutlangen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag und Montag wurde an der Heidehalle in der Feldstraße ein links neben dem Sportlereingang befindliches Kippflügelfenster von Unbekannten mutwillig beschädigt und ein Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht.

