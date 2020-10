Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Rengsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Straße "Auf dem Born" in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht, die dank einer aufmerksamen Zeugin geklärt werden konnte. Eine 50 - jährige Fahrzeugführerin beschädigte beim Einparken mit ihrem Fahrzeugheck die Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß geparkten PKW. Daraufhin entfernte sich die Beschuldigte von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Eine Anwohnerin beobachtete den Verkehrsunfall und notierte sich das amtliche Kennzeichen der Unfallverursacherin. Die Polizeibeamten konnten daraufhin die Unfallverursacherin ermitteln und stellten an deren Fahrzeug korrespondierende Schäden fest.

