Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Alsdorf (ots)

Am 21.10.2020, gegen 16:45 Uhr befuhren zwei Radfahrer die Landesstraße 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Alsdorf. Im Verlauf der Strecke überholte ein 59-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug die Fahrradfahrer. Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang touchierte der Lkw einen der beiden Radfahrer, einen 66-jährigen Mann. Dieser verlor hierdurch die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu; am Fahrrad entstand leichter Sachschaden von ca.200EUR.

