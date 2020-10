Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg- Sachbeschädigung am Barbaraturm

Bild-Infos

Download

Malberg (ots)

Am Barbaraturm, eine Aussichtsplattform in der Nähe des Westerwaldortes Malberg, als Denkmal an die Zeit des Erzbergbaus in der Region, wurden in der Zeit vom 17 bis 18.10.2020 Sachbeschädigungen begangen. Der ehemalige Förderturm ist im Eingangsbereich mit einem Schachthaus konstruiert. Hier beschädigten bisher unbekannte Täter das Vordach des Schachthauses durch Werfen von Steinen. Die Steine wurden, so lässt das Beschädigungsbild erkennen, aus größerer Höhe auf das Dach geworfen. Es entstand Sachschaden von mindestens 500EUR. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Beschädigungen an bzw. im Umfeld des beliebten Aussichtsturms. Hinweise auf die Täter an die Polizei Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell