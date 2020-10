Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Parkplatzunfall mit Flucht

Daaden (ots)

Am Vormittag des 20.10.2020 stellte eine 24-jährige Frau an ihrem auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz in der Ortsmitte von Daaden geparkten Pkw, einen Schaden fest. Das Fahrzeug wurde im Verlauf der Vormittags vermutlich beim Ausparken von einem anderen Fahrzeugführer im Heckbereich beschädigt; Sachschaden ca. 500EUR. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.

