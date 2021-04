Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.04.21, 12.50 Uhr, kam es auf dem Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Wilhelmshaven befuhr mit ihrem Pkw Citroen den Mühlenweg, als ein entgegenkommender Fahrzeugführer seinen Pkw auf ihre Fahrspur lenkte und die jeweiligen linken Außenspielgel zusammenprallten. Der Unfallverursacher entfernte sich mit einem schwarzen Pkw unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der Fahrzeugführerin entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Straftat mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421-9420.

