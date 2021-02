Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Auto gestohlen

Mainz-Weisenau (ots)

05.02.2021, 07:00 Uhr - 05.02.2021, 16:00 Uhr

Am Freitag wurde in der Weberstraße in Mainz-Weisenau durch bislang unbekannte Täter ein Fahrzeug gestohlen. Der 63-jährige Fahrzeughalter stellte seinen PKW gegen 07:00 Uhr morgens in der Weberstraße ab. Als er um 16:00 Uhr am Nachmittag zurückkehrte, konnte er seinen Audi A5 nicht mehr an der Örtlichkeit auffinden. Da das Verkehrsüberwachungsamt das Fahrzeug auch nicht abschleppen ließ, erstattete der Geschädigte Strafanzeige bei der Kriminalpolizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

