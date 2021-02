Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoscheibe eingeschlagen

Mainz-Hechtsheim (ots)

Donnerstag, 04.02.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.02.2021, 06:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlagen unbekannte Täter eine Scheibe eines Autos ein, das in der Wilhelm-Maybach-Straße geparkt ist. Es wurde nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell