Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Gartenlaube aufgebrochen

Mainz-Oberstadt (ots)

04.02.2021, 10:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen stellte der Besitzer einer Gartenlaube in der Schrebergartenanlage der Pariser Straße gegen 10:50 Uhr Einbruchsspuren an seiner Gartenlaube fest. Die bislang unbekannten Täter öffneten das Gartentor und brachen mehrere Vorhängeschlösser auf. Die Einbrecher konnten ein Stromaggregat sowie mehrere Werkzeuge aus dem Inneren der Gartenlaube entwenden. Einen genauen Tatzeitraum konnte der Geschädigte nicht nennen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

