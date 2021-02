Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall mit Linienbus - Ermittlungsstand

Mainz (ots)

Donnerstag, 04.02.2021

Am Dienstagmorgen kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Bei dem Unfall wurden zehn Personen verletzt, davon sieben Fahrgäste des Linienbusses, dessen Fahrer und die beiden Insassen des PKW. (wir berichteten)

Die Ursache für den Verkehrsunfall, bei dem der Linienbus zunächst mit einem Auto kollidierte, anschließend sieben geparkte Fahrzeuge touchierte und letztlich gegen einen Baum prallte, ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Die Autos sowie der Bus wurden durch den Unfall stark beschädigt. An den Fahrzeugen sind keine Hinweise auf einen technischen Defekt festgestellt worden. Ob eine kurzzeitige Gesundheitsbeeinträchtigung des Busfahrers zu dem Verkehrsunfall geführt hat, ist weiterhin Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Gegen den Busfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Dieses wird nach Abschluss der Ermittlungen durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell