Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Trickdiebstahl "Wechselgeld"

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 02.02.2021, 13:30 Uhr

Am Dienstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr in der Dagobertstraße zu einem Trickdiebstahl. Der 69-jährige Geschädigte wurde durch einen bislang unbekannten Täter gebeten eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Der Täter suchte gemeinsam mit dem Geschädigten im Münzfach der Geldbörse nach dem passenden Wechselgeld. Später stellte der 69-jährige dann fest, dass in seinem Scheinfach das restliche Bargeld fehlte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80m, ca. 50 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze dichte kurze Haare, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch mit italienischem Akzent, trug einen hellen Bauhelm, eine gelbe Arbeitsjacke und eine dunkle Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell