Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hartenberg/Münchfeld - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss 01.02.2021, 09:30 Uhr

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Am Montagmorgen fiel einer Streife der Mainzer Polizei in der Straße "Am Judensand" gegen 09:30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf, der über eine rote Ampel fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der 37-jährige E-Scooter-Fahrer Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass dem 37-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Durch die Polizei wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell