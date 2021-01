Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Versuchter Einbruchsdiebstahl 22.01.2021, 18:30 Uhr - 25.01.2021, 09:22 Uhr

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter in Mainz-Gonsenheim gegen 09:22 Uhr Einbruchsspuren an ihren Geschäftsräumlichkeiten für Nachhilfeunterricht in der Breite Straße fest. Die bislang unbekannten Täter brachen die Tür auf und verschafften sich somit Zutritt ins Innere der Nachhilfeeinrichtung. Die Einbrecher verließen die Örtlichkeit jedoch ohne Beute. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagabend, 18:30 Uhr bis Montagmorgen, 09:22 Uhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

