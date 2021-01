Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Nach Raub auf Postfiliale - Zeugen gesucht! 27.01.2021

Ein Dokument

Mainz-Bretzenheim (ots)

Nach dem Raub auf die Postfiliale, in einem Blumengeschäft in Mainz-Bretzenheim, am Montag, den 18.01.2021 gegen 07:00 Uhr (wir berichteten), bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen können. Beamte der Kriminalpolizei verteilen heute mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Flyer im Stadtteil Mainz-Bretzenheim. Diese werden in die Briefkästen der Anwohner eingeworfen. Zudem führen die Beamten Bürger- sowie Nachbarschaftsbefragungen durch. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Im Zuge dessen weist die Polizei darauf hin, dass durch die Beamten keine Wertgegenstände entgegengenommen werden und die Polizei keine Anrufe bei den Anwohnern tätigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Pressemeldung bzgl. des Raubes, 18.01.2021, unter: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4815337)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell