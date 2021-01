Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Fahrzeuge aufgebrochen 22.01.2021, 17:00 Uhr - 25.01.2021, 06:55 Uhr

Mainz (ots)

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Montagmorgen, 06:55 Uhr wurde im Färberweg in Mainz-Bretzenheim ein Auto aufgebrochen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde die hintere rechte Seitenscheibe entglast und das Fahrzeug durchwühlt. Der oder die Täter konnten eine Gürteltasche aus dem Auto entwenden.

Zu einem weiteren Aufbruch eines PKW kam es am Montag zwischen 06:50 Uhr und 18:15 Uhr in der Mittleren Bleiche. Die unbekannten Täter schlugen hier ebenfalls die hintere rechte Seitenscheibe ein. In diesem Fall konnten die Diebe zwei Sporttaschen, ein Brillenetui sowie einen Ehering aus dem Auto stehlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

