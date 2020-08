Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradkontrollen

Edenkoben (ots)

In der Nacht vom 21.08.2020 auf den 22.08.2020 führten Beamte der PI Edenkoben, in Edenkoben, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrradsicherheit durch. Hierbei wurden 13 Fahrradfahrer kontrolliert. Zwei Radfahrer waren erheblich alkoholisiert (1,19 und 1,44 Promille), sodass ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei vier weiteren Radfahrern konnten Mängel an der Beleuchtung ihrer Drahtesel festgestellt werden. Die Radfahrer wurden verwarnt und mussten ihre Räder nach Hause schieben.

