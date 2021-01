Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl - Falscher Heizungsprüfer

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

22.01.2021, 14:00 Uhr

Am Freitag kam es gegen 14:00 Uhr in der Rektor-Forestier-Straße zu einem Trickdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter klopfte an der Haustür der 97-Jährigen, gab sich als Heizungsprüfer aus und betrat unaufgefordert die Wohnung. Nachdem der Betrüger die Wohnung der Geschädigten wieder verlassen hatte, fehlte Bargeld in dreistelliger Höhe.

Der unbekannte Dieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, groß, schmale Statur, circa 40 Jahre alt, braun bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

