Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Verkehrsüberwachungsamt 26.01.2021, 09:00 Uhr-13:30 Uhr

Mainz (ots)

Am Dienstag führte die Polizei Mainz zusammen mit dem Verkehrsüberwachungsamt von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine gemeinsame Radstreife in Mainz durch. Dabei wurden durch die Pedelec-Streife der Polizei und einer Radstreife des Amt 31 beispielsweise das Parken auf Radwegen, das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzonen oder auch das Durchfahrtsverbot von Radfahrern in der Gaustraße kontrolliert. Zudem wurde überprüft, welche Fahrzeuge auf den speziell für Elektrofahrzeuge ausgewiesenen Parkplätzen parkten. Die Beamten konnten insgesamt zwanzig Verstöße feststellen und ahnden.

