Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Einfach weitergefahren

Welver (ots)

Einfach weitergefahren ist am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, ein Lkw, nachdem er auf der Buchenstraße, in Höhe der Straße Schürenholz, einen 61-jährigen Radfahrer touchiert und zu Fall gebracht hatte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen kleinen Lkw mit Hebebühne, das Kennzeichen begann mit SO für den Kreis Soest. Der Radfahrer wurde beim Sturz leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

