Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw durch Einkaufswagen geschädigt.

Birkenfeld -Einkaufsmärkte (ots)

Heute teilte der Geschädigte eines silbernfarbenen Pkw VW Passat Kombi der Polizei mit, dass sein Heckscheinwerfer offenbar von einem bisher unbekanntem Fußgänger mit Einkaufswagen, am 27.06.2020, in der Zeit von 08:00 bis 11:00 Uhr, auf einem Parkplatz der Einkaufsmärkte Lidl, DM oder Aldi in Birkenfeld beschädigt wurde. Durch den Anstoß des Einkaufswagen am Pkw entsteht Sachschaden. Der Verursacher verlässt die "Unfallstelle" ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Zeugen-Hinweise unter der Tel.: 06782-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell