Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Mercedes CLK

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 28.06.2020, 23:00 Uhr bis zum 29.06.2020, 01:00 Uhr wurde ein im Barbararing geparkter Mercedes-Benz CLK durch bislang unbekannte Täter beschädigt in dem diese mittels spitzem Gegenstand die Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzten. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden an die PI Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.

