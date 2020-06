Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 27.06.2020 17:00 Uhr bis Sonntag, 28.06.2020 10:00 Uhr ist es in Höhe der Tiefensteiner Straße 353 zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. An dem schwarzen Toyota wurden die beiden Türen der Fahrerseite verkratzt, wodurch ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht wurde.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell