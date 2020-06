Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bedrohung eines Fahrradfahrers

Osburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2020, wurde zwischen 09:30 und 10:30 Uhr an der L149 Kreuzung B52 ein Fahrradfahrer nach eigenen Angaben von einem PKW-Fahrer beleidigt und im weiteren Verlauf bedroht. Der gesamte Vorgang erstreckte sich laut Angaben des Fahrradfahrers bis zum Kreisverkehr am Ortseingang Osburg. Dort soll der Fahrer eines silbernen Mercedes den Fahrradfahrer mit einem Schlagstock bedroht haben.

Zweckdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

