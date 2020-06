Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für das PK Brake - ED in Kfz

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 31. Mai 2020 auf den 01. Juni 2020, versuchte ein bislang unbekannter Täter diverse Fahrzeuge in Berne aufzubrechen. Die Pkw waren unter anderem in den Straßen Glüsinger Hellmer, Hermann-Mylius-Straße und Heinrich-Groeneveld-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Der Täter wurde bei der Tatausführung durch Überwachungskameras, auf den Grundstücken der Geschädigten gefilmt. Aus einem Pkw entwedete der Täter eine Motorsense. Angaben zur Schadenshöhe konnten bisher nicht gemacht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 nach Zeugen.

