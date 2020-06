Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der im Rotdornweg in Großenkneten-Ahlhorn gegen mehrere Hecken gefahren war. Zeugen gelang es anschließend, dem offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer den Schlüssel abzunehmen. Nach Eintreffen der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille. Dem 39-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Mehrere Verkehrsstraftaten

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr, kontrollierte die Polizei in Wardenburg im Danziger weg einen Rollerfahrer. Es stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen seit 15 Jahren abgelaufen war. Zudem stand der 40-jährige Wardenburger unter Alkohol- und Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei entnahm eine Blutprobe und leitete Strafverfahren ein.

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 18.40 Uhr kam es in Ganderkesee-Hengsterholz auf der Wildeshauser Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger aus der Gemeinde musste hier nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

i.A. PHK Biesterfeldt

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell