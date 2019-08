Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1224) Nach Streit in die Luft geschossen

Nürnberg (ots)

Ein 50-jähriger Betrunkener löste heute Nacht (30.08.2019) in Nürnberg-Muggenhof einen Großeinsatz der Polizei aus. Vorangegangen war ein Streit mit anschließender Schussabgabe aus einer Pistole.

Nach bisher vorliegender Erkenntnislage kam es kurz nach Mitternacht in der Muggenhofer Straße zwischen dem 50-Jährigen und drei noch Unbekannten zu einem lautstarken Streit mit gegenseitigen Beleidigungen. Als dann noch zwei Zeugen hinzukamen, um nach dem Rechten zu sehen, holte der 50-Jährige eine Schusswaffe und schoss damit in die Luft. Daraufhin flüchteten die fünf Personen, sollen aber vom Schützen kurzzeitig verfolgt worden sein. Wenig später wurde die Polizei verständigt.

Rund 25 Beamte der Nürnberger Polizei, darunter auch Diensthundeführer, rückten an und riegelten zunächst das betreffende Gelände ab. Mit schusssicheren Westen ausgestattet, machte man sich auf die Suche. Schließlich entdeckte man den mutmaßlichen Täter. Er saß in einem Gebäude, auf dem Tisch vor ihm lag eine Schusswaffe. Auf Ansprache reagierte der Mann und ließ sich am Ende widerstandslos festnehmen.

Bei der nun sichergestellten Schusswaffe handelt es sich um eine scharfe Pistole der Marke Glock. Für sie und eine weitere Waffe konnte der Beschuldigte aber eine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten u.a. auch mehrere Hundert Schuss Munition sicher.

Dem Beschuldigten, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde auf Anordnung Blut entnommen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille.

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.

