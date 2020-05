Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30.05.2020, 19:05 Uhr, kontrolliert eine Funkstreife einen 35 Jahre alten Delmenhorster Fahrradfahrer in der Straße An den Graften, Delmenhorst. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrradfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,74 Promille. Daher erfolgen die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell