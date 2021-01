Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Bushaltestellen durch Unbekannte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Sandhausen;Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheiben der zwei Bushaltestellen "Alter Postweg" in Sandhausen und "Schwetzinger Straße" in Wiesloch. Teilweise wurden die Glasscheiben dabei vollständig herausgetrennt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell