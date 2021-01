Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entfernen zwei Gullideckel aus Einfassung

Ketsch (ots)

Am Sonntag zwischen 03:30 Uhr und 09:00 Uhr entfernten bislang unbekannte Täter in der Lanzstraße zwei Gullideckel aus der Einfassung, sodass zwei gefährliche Löcher entstanden, welche durch die geschlossene Schneedecke nur schwer zu erkennen waren. Mitarbeiter des Bauhofs Ketsch sicherten die Löcher mittels Warnbarken ab. Gegen 11:00 Uhr fanden Passanten die fehlenden Gullideckel in einem nahegelegenen Gebüsch. Die erneut verständigten Beamten konnte diese ordnungsgemäß einsetzen und die Löcher verschließen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

