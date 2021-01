Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 27-jährige Frau unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Mannheim-Neckarau (ots)

Deutlich alkoholisiert war am frühen Sonntagmorgen eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto im Stadtteil Neckarau unterwegs. Die Frau fiel einer Polizeistreife gegen 1.30 Uhr auf in der Neckarauer Straße auf, als sie mit ihrem Peugeot an der Ampel an der Einmündung zur Friedrichstraße stand und beim Anfahren den Motor abwürgte. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch in deren Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau wurde ihr daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen die CoronaVO ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

