Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Samstagmittag im Stadtteil Neckarstadt.

Ein 45-jähriger Mann bog gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes von der Spatenstraße nach rechts in die Bürgermeister-Fuchs-Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 29-jährigen Ford-Fahrers, der in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in Richtung Paul-Gerhardt-Straße unterwegs war. Der Fahrer des Ford bremste zwar noch, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Ford gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und drückte diesen auf den Gehweg. Anschließend stieß er gegen einen vor dem VW abgestellten Toyota und schob diesen auf einen weiteren VW.

Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Mercedes, der Ford sowie ein VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell