Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Altenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand durch vergessene Kerze

Schriesheim (ots)

Am Sonntag gegen 23:30 Uhr kam es in der Blumenstraße zu einem Zimmerbrand. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine unbeaufsichtigte Kerze einen Schrank im Wohnzimmer entflammt haben. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Altenbach und Schriesheim hatten sich die Bewohner des Anwesens bereits ins Freie gerettet. Beim Betreten des Wohnzimmers schlugen den Einsatzkräften meterhohe Flammen entgegen. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte glücklicherweise ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Zimmer verhindert werden. Dennoch ist die Wohnung durch den Brand unbewohnbar. Gegen 01:45 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschlossen. Vier der Bewohner mussten mit einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Eine Katze, welche durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden konnten, erlag kurze Zeit später den Folgen des Brandes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

