Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbrecher werden durch Alarmanlage in die Flucht geschlagen

WeezeWeeze (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15.11.2020) versuchten vier unbekannte Personen zwischen 02:37 Uhr und 02:53 Uhr in eine Tankstelle an der Kevelaerer Straße einzubrechen.

Die Unbekannten fuhren mit einem Peugeot Kleinwagen vor und schauten sich zunächst auf dem Tankstellengelände um. Anschließend warfen sie mit einem mitgebrachten Stein die Glasscheibe der Eingangstür ein. Dies löste jedoch die Alarmanlage aus, weshalb die Täter die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

