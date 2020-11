Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch auf Firmengelände

WeezeWeeze (ots)

In der Nacht zu Samstag (14.11.2020) kletterte ein unbekannter Täter gegen 01:50 Uhr über den Zaun eines Firmengeländes an der Alte(n) Heerstraße. Auf dem Gelände verschaffte er sich Zutritt in das Firmengebäude indem er eine Scheibe einschlug über die er ins Innere der Geschäftsräume gelangte.

Im Inneren durchsuchte er diverse Räume und versuchte verschlossene Schränke zu öffnen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann im Alter von 20-35 Jahren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover und einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell