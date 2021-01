Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus - Ursache technischer Defekt - Gesamtsachschaden ca. 15.000 Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus am Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Ringstraße entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Nachbarn hatten die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim verschaffte sich Zutritt und konnte den Brand in der Küche im 1. Obergeschoss schnell löschen. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer auf einen technischen Defekt eines elektrischen Gerätes zurückzuführen. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Hockenheim.

