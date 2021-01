Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis): Scheune brennt vollständig aus.

Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Die Rettungskräfte wurden am Sonntagmorgen gegen 07.15 Uhr über Notruf darüber informiert, dass im Bereich der Straße Am Hessenberg in Epfenbach eine Scheune brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits die zwischen zwei Wohnhäusern befindlichen Scheune in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte nicht mehr verhindert werden, sodass dort der Dachstuhl ebenfalls anfing zu brennen. Die Feuerwehr hatte den Brand letztlich schnell unter Kontrolle. Die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser konnten diese selbständig verlassen, verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 150.000 EUR. Die Brandursache ist nach derzeitigen Stand noch unklar, Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Anthofer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell