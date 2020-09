Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Bürogebäude eine Geldkassette mit Bargeld. In der Nacht zu Montag ereignete sich der Einbruch an der Weusterstraße. Im Gebäude wurde ein Stahlschrank aufgebrochen.

Dorsten

Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Bochumer Straße ein. Aus dem Gebäude wurde eine Geldtasche mit Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am vergangenen Wochenende hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Schule am Weißdornweg auf. Im Gebäude wurde noch versucht eine Tür aufzuhebeln. Die Täter flüchteten mit einem Laptop und einem Monitor.

Gladbeck

Zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagnacht hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Ladenlokal an der Straße Krusenkamp auf. Vorher verschafften sie sich über ein Fenster in einem Lichtschacht Zugang zum Treppenhaus des Gebäudes. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Recklinghausen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter über ein Fenster in das Büro eines Kindergartens an der Magdalenenstraße ein. Von hier aus gelangten sie nicht in andere Räume. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell