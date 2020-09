Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Eine 34-jährige Marlerin wurde am Dienstag gegen 08.30 h bei einem Unfall auf der Langenbochumer Straße leicht verletzt. Sie wollte von der Polsumer Straße nach links in Richtung Scherlebecker Straße abbiegen. Auf der Langenbochumer Straße war zeitgleich ein 70-Jähriger aus Recklinghausen unterwegs. Die beiden Autos stießen an der Einmündung zusammen. Die Marlerin kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf 16000 Euro geschätzt.

