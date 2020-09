Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

In Bottrop haben drei Unbekannte am 26.06.2020 ein hochwertiges Handy gestohlen. Von den Tatverdächtigen liegen Bilder vor. Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer? Hinweise bitte an das Regionalkommissariat (0800 2361 111).

Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell