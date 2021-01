Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Zimmerbrand. Vier Personen vorsorglich in Krankenhäusern behandelt.

Schriesheim (ots)

Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr rückten die Rettungskräfte zu einem Zimmerbrand in der Blumenstraße in Schriesheim-Altenbach aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Feuer an einem im Wohnzimmer befindlichen Schrank aus bislang unbekannter Ursache ausbrach und im weiteren Verlauf auf die Holzdecke übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim, welche mit 20 Mann vor Ort kam, hatte den Brand schnell gelöscht. Der 51-jährige Wohnungsinhaber, sowie seine 35-jährige Frau konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen, kamen jedoch aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation ebenso, wie zwei weitere Bewohner des Hauses in umliegende Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 EUR. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

