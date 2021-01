Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger löst sich und beschädigt Hauswand - Polizei sucht Zeugen

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr löste sich in der Bammentaler Straße der Anhänger eines schwarzen Kombis im Kurvenbereich und rollte über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dadurch wurden ein Poller und die Hauswand einer dort ansässigen Bäckerei beschädigt. Laut Zeugenaussagen seien die beiden männlichen Fahrzeuginsassen ausgestiegen, hätten den Anhänger wieder an das Auto angebracht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der PKW hatte vermutlich ein Heidelberger Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der flüchtigen Fahrzeugkombination und deren Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

