Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Mainz zum landesweiten Kontrolltag

Mainz (ots)

Freitag, 29.01.2021

Gestern fand ein landesweiter Kontrolltag, zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen, in den öffentlichen Fokus gerückt werden. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz fanden gestern, teils gemeinsame Kontrollen, der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Schwerpunkte waren, neben der Kontrolle der landesweit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (15.CoBeLVO), auch die Überwachung der ergänzend erlassenen Allgemeinverfügungen einzelner Kommunen.

Insgesamt wurden am gestrigen Tag 429 Personenkontrollen im Polizeipräsidium Mainz durchgeführt. Größtenteils konnte durch Sensibilisierung und mündliche Verwarnungen, an die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger appelliert werden. Bei rund einem Drittel der kontrollierten Personen, mussten die Kolleginnen und Kollegen auf eine korrekte Trageweise oder auf die Tragepflicht einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen. Verstöße gegen regionale Ausgangsperren, im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gaststätten oder Ladenöffnungszeiten, konnten am gestrigen Tag nicht festgestellt werden. Lediglich vereinzelt mussten Ordnungswidrigkeiten wegen Überschreitung der zulässigen Haushalte, Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sowie Verstößen gegen die Maskentragepflicht an Bus- und Bahnhaltestellen, gefertigt werden. Der Großteil der Bevölkerung hielt sich jedoch an die derzeit gültigen Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden. Die Polizei freut sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert weiterhin an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten, um dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell