Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines Zigarettenautomaten (05.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten am gestrigen Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Straße "Brigachweg". Unbekannte entwendeten einen kompletten Zigarettenautomaten, nachdem sie den Standfuß abgeflext hatten. Der Sachschaden dürfte sich im niederen vierstelligen Bereich bewegen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

