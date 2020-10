Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Diebstahl aus Geräteschuppen (04.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Diebstahl in der Tannheimer Straße am vergangenen Wochenende. Unbekannte brachen einen auf dem Gewann "Beim Hardbrunnen" stehenden metallenen Geräteschuppen auf, entwendeten jedoch letztlich nichts daraus. Der Eigentümer setzte das verbogene Schließblech selbst wieder instand, Sachschaden entstand nicht. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

