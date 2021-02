Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Nach Einbruch in Büro- Container Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 02.02.2021

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum vom Freitag, den 29.01.2021 bis Montag, den 01.02.2021, brechen unbekannte Täter in einen Bürokomplex bestehend aus Baucontainern, auf einer Baustelle in Mainz, An den Grachten, ein. Durch ein Fenster gelangen sie in das Innere der Büroräume und entwenden mehrere Elektrogeräte. Durch Firmenmitarbeiter wird der Einbruch am Montagmorgen festgestellt und hiesiger Polizei gemeldet. Eine Spurensuche vor Ort wurde durch Beamte der Mainzer Kriminalpolizei durchgeführt, die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

