Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsunfall mit Linienbus Dienstag, 02.02.2021, 10:03 Uhr

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen ist es um 10:03 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Linienbus kollidierte auf der Fahrbahn mit einem PKW, touchierte daraufhin sieben am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Zehn Personen erlitten Verletzungen. Die Albert-Schweitzer-Straße war von der Saarstraße bis zum Xaveriusweg vorübergehend gesperrt. Die Ursache des Verkehrsunfalls ist noch nicht geklärt. Es entstand ein Sachschaden von circa 150.000EUR.

