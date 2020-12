Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nebelscheinwerferverkleidung an zwei Audis entwendet (18/2012)

SpeyerSpeyer (ots)

19.12 - 20.12.2020, 20:00 - 16:45 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Nebelscheinwerfereinfassungen an zwei in der Hafenstraße geparkten Fahrzeugen heraus und entwendeten diese. Beide Fahrzeuge, ein Audi A3 und ein Audi A6, waren im Tatzeitraum (zwischen Samstag und Sonntag) im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Es entstand ein Schaden von jeweils ca. 100EUR. Hinweise auf den/die Täter konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Polizei sucht Zeugen, denen zwischen Samstag und Sonntag Personen aufgefallen sind, die sich in der Hafenstraße verdächtig an dort geparkten Fahrzeugen aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

