Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bahnhofshallentür am Hauptbahnhof beschädigt (17/2012)

SpeyerSpeyer (ots)

20.12.2020, 15:00 Uhr

Am Hauptbahnhof Speyer konnten am Sonntagnachmittag Hebelspuren an einer von der Haupthalle zu den Gleisen führende Tür festgestellt werden. Das Schließblech der Tür war hierdurch derart verbogen, dass die Tür nichtmehr abschließbar war. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 300EUR. Hebelspuren an den Türen zu Geschäften innerhalb der Bahnhofshalle konnten nicht festgestellt werden. Vor Ort ergaben sich keine Täterhinweise. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der beschädigten Bahnhofstür machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



