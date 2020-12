Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Falsche Microsoftanruferin

SpeyerSpeyer (ots)

Sa., 19.12.2020. 08.00 Uhr. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 87-jähriger Speyerer wegen eines angeblichen Virus auf seinem Computer angerufen. Die Anruferin, die gebrochenes Deutsch sprach, gab an, dass sie eine Microsoftmitarbeiterin sei und aufgrund einer Störung dringend Zugriff auf den Computer benötige. Der Angerufene reagierte richtig und legte sofort auf. Die Anruferin blieb jedoch hartnäckig und rief noch etwa 15 Mal an. Der Mann ließ sich jedoch nicht beirren. Mit derartigen Zugriffen auf den Computer soll versucht werden, Passwörter auszuspähen bzw. Schadsoftware zu installieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell