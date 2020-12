Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fundunterschlagung von Geldbörse mit anschließender Verwertungstat

FrankenthalFrankenthal (ots)

Bereits am 15.12.2020 im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 15:44 Uhr ereignete sich eine Fundunterschlagung mit anschließender Verwertungstat. Die 55-jährige Geschädigte befand sich zum Einkaufen in einem Baumarkt in der Wormser Straße in Frankenthal. Nach dem Bezahlen stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Am 19.12.2020 stellte sie zudem fest, dass ein bislang unbekannter Täter ihre Bankkarte bereits am 15.12.2020 nach Erlangen der Geldbörse benutzte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

